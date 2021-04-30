Команда из Бронниц заняла второе место на всероссийском конкурсе «Здоровая Россия — общее дело». Всего в соревновании принимали участие 183 команды из 28 российских регионов, которые провели свыше двух тысяч интерактивных занятий с общим охватом более 50 тысяч человек. Подведение итогов прошло в формате видео-конференц-связи.

Московская область была представлена в конкурсе 11 командами из разных городских округов. Коллектив из Автомобильно-дорожного колледжа Бронниц под руководством Ольги Битковой провел 52 занятия для своих сверстников. В качестве приза все участники команды получили сертификаты на летнюю смену школы иностранных языков STAR TALK.

Организатором проекта выступила Российская общественная организация «Общее дело». В Подмосковье конкурс проходил при поддержке ГУ региональной безопасности и Минобразования региона.

Главной целью конкурса было формирование команд добровольцев — школьников и студентов с активной жизненной позицией для реализации программы по принципу «сверстник сверстнику», направленной на профилактику употребления психоактивных веществ и формирования ценности здорового образа жизни.

В подведении итогов приняли участие почетные гости и члены жюри: председатель правления Общероссийской организации «Общее дело» Леонид Варламов, замруководителя главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев, представитель Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Василий Кравцов, советник уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Ирина Разина, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, российский боец смешанного стиля, чемпион мира и Европы Александр Шлеменко и единственный в России обладатель статуса Certified Speaking Professional, самый известный в России специалист по лидерству Радислав Гандапас.