Подмосковье 29 ноября 2022, 16:15 Команда из Подмосковья заняла первое место на чемпионате по фоновой ходьбе

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Чемпионат по фоновой ходьбе завершился в России. Участники из Подольска заняли второе место в категории «Команды пенсионеров». Об этом рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

«В этом сезоне в соревнованиях участвовали более 92 тысячи человек из 83 регионов России, а Подмосковье представляли 60 команд из проекта „Активное долголетие“», — рассказала она.

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Самому старшему участнику оказалось 82 года.

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Чемпионат «Человек идущий» состоялся уже в четвертый раз.

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