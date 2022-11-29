29 ноября 2022, 16:15
Команда из Подмосковья заняла первое место на чемпионате по фоновой ходьбе
Чемпионат по фоновой ходьбе завершился в России. Участники из Подольска заняли второе место в категории «Команды пенсионеров». Об этом рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.
«В этом сезоне в соревнованиях участвовали более 92 тысячи человек из 83 регионов России, а Подмосковье представляли 60 команд из проекта „Активное долголетие“», — рассказала она.
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Самому старшему участнику оказалось 82 года.
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Чемпионат «Человек идущий» состоялся уже в четвертый раз.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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