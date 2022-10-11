Команда из Подмосковья вышла в финал всероссийского чемпионата по производительности | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 21:22 Поделиться Telegram

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Viber Команда из Подмосковья вышла в финал всероссийского чемпионата по производительности liderypro.ru

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Команда из Московской области, представленная руководителями и сотрудниками металлургического завода «Электросталь», стала финалистом всероссийского чемпионата «Лидеры производительности». Его заключительный этап пройдет 11 ноября в Москве.

Чемпионат проводят в рамках президентского проекта «Производительность труда» и программы подготовки управленцев «Лидеры производительности». Организаторами мероприятия выступают Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС.

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«За время реализации президентского проекта «Производительность труда» его участниками стали свыше 150 предприятий Московской области. Ряд компаний уже завершили реализацию проекта на пилотных участках производства, достигли улучшения показателей деятельности и приняли решение тиражировать полученный опыт на другие участки. Для эффективности реализации проекта в Московской области создан Региональный центр компетенций — его поддержку получают уже более 80 компаний Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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На финале чемпионата 30 команд, показавших лучшие результаты на онлайн-этапе соревнований среди 1000 участников, продемонстрируют свои управленческие стратегии большому жюри и поборются за главный приз — командное обучение от ведущих экспертов в области антикризисного менеджмента.

За право попасть в финал соревновались команды 20 вузов, 11 региональных органов власти, 60 предприятий и семи региональных центров компетенций.

Лидером по количеству финалистов является Краснодарский край. За победу также будут бороться команды Владимирской, Воронежской, Кемеровской, Кировской, Московской, Свердловской, Смоленской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей, Камчатского, Забайкальского, Пермского, Приморского краев, Республики Бурятия и Санкт-Петербурга.

«География чемпионата охватывает 44 региона, в числе которых крупные промышленные центры страны. Очень важно, что сегодня у широкого круга предприятий есть возможность пройти экспресс-курс повышения производительности и протестировать разные конкурентные стратегии с помощью бизнес-симулятора», — сказала директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

Чемпионат проходит на базе бизнес-симулятора — в виртуальном игровом пространстве участники могут управлять предприятием и находить решения, чтобы повысить его показатели в режиме реального времени.

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