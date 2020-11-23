Команда из Подмосковья примет участие в чемпионате «Абилимпикс»

Жители Московской области с ограниченными возможностями посоревнуются с командами из других регионов на VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Состязания начались 23 ноября в дистанционном формате.

«Московскую область на чемпионате представляет команда из 129 участников — количество наших участников увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Подмосковные участники покажут свое мастерство в 68 компетенциях», — сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в соревнованиях примут участие более двух тысяч человек из 83 регионов России. По словам Каклюгиной, движение «Абилимпикс» активно развивается в Подмосковье, а количество его участников постоянно растет. В 2019 году команда из Московской области завоевала третье место в медальном зачете.

«Уверена, в этом году наши участники также на высоком уровне продемонстрируют свои умения. Болею за нашу команду и желаю удачи каждому», — подчеркнула глава ведомства.

«Абилимпикс» — это соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это движение появилось, чтобы помочь людям с трудоустройством и профориентацией.