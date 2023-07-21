Подмосковье 21 июля 2023, 17:18 Команда из Подмосковья победила на юношеском первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту МЧС России

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Сборная Московской области одержала победу в итоговом зачете первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек 13-18 лет. Соревнования проходили в Подольске, участие в турнире приняли около 300 представителей 30 регионов страны.

Юные спортсмены боролись за победу в личном и командном первенстве на 100-метровой полосе с препятствиями, в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни, в пожарной эстафете и боевом развертывании. По итогам соревнований первое место заняла команда Московской области, серебряные медали достались сборной Свердловской области, бронзу завоевали юноши и девушки из Республики Башкортостан.

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Победителям и призерам вручили кубки, медали, дипломы и памятные подарки, также отдельно наградили тренеров. С успешным завершением соревнований спортсменов поздравили председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Крылов, главный судья соревнований Сергей Бакиров и первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

«На протяжении четырех дней гостеприимная подмосковная земля принимала сильнейших юных спортсменов пожарно-спасательного спорта. Соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, в упорной красивой борьбе и подарили немало ярких спортивных мгновений», — отметил арбитр турнира.

Также Бакиров добавил, что сильнейшие спортсмены выступят в августе на мировом первенстве в Саранске. Представители России готовятся показать достойные результаты, профессионализм и командный дух.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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