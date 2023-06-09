Подмосковье 09 июня 2023, 13:24 Команда из Павловского Посада выиграла первенство России по баскетболу среди юношей

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Сборная детско-юношеской спортивной школы Павловского Посада под руководством тренера Ивана Чернышова выиграла финал первенства России по баскетболу среди юношей 2010 года рождения. Игра прошла в Москве, в спортивном лагере «Олимпийские надежды».

Соперниками парней стали баскетболисты из школы олимпийского резерва ЦСКА. Решающее очко павлопосадцы заработали серией точных штрафных бросков. Итоговый счет — 54:53.

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Поздравить ребят с победой приехал глава Павловского Посада Денис Семенов. Он посетил тренировку баскетболистов в спортивном зале стадиона «Юность».

«Вы прославили Павловский Посад, прославили свои фамилии, своего тренера. Сделали невозможное!» — сказал Семенов ребятам.

По итогам турнира, в котором принимала участие 71 команда, защитник и капитан Павловского Посада Кирилл Вихрев стал обладателем сразу двух наград. Его признали лучшим игроком финального раунда соревнований и лучшим игроком финального матча. Кроме того, Вихрев с большим отрывом занял первую строчку в списке лучших снайперов.

«Как говорил наш тренер, есть лидеры в команде, а есть команда. У каждого из нас своя роль, мы — один большой механизм. Команда не может играть без лидера, а лидер без команды», — говорит Кирилл.

Глава муниципалитета вручил команде сертификат на посещение развлекательного парка «Остров мечты» в Москве и пожелал дальнейших успехов.

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