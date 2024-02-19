Подмосковье 19 февраля 2024, 14:31 Команда из Орехово-Зуева победила в чемпионате по авиамодельному спорту Источник фото: Ольга Сычева

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Двухдневный чемпионат по авиамодельному спорту прошел в орехово-зуевском Дворце спорта «Восток». В соревнованиях приняли участие 30 авиамоделистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Пермского края.

По словам руководителя спортивно-технического клуба «Пилот» Дмитрия Тарасова, секцию авиамоделирования посещают ребята от 7 до 16 лет.

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«На наших занятиях мы собираем и испытываем в полете кордовые и радиоуправляемые модели самолетов. Создаем копии реальных самолетов. Участвуем в семи соревнованиях в год. Это чемпионаты Московской области, Центрального федерального округа и России. В прошлом году заняли третье место на Чемпионате России», — рассказал Тарасов.

Жюри оценивало как выпуск и уборку шасси и закрылков, полет на высоте — не менее 20 минут, выполнение фигур пилотажа и многое другое. В чемпионате победила команда из Орехова-Зуева.

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