Подмосковье 22 ноября 2022, 17:45 Команда из Ногинска сыграла футбольный матч с ЦСКА

Читать 360tv в

Футбольная команда «Галерея-Легион» из Ногинска в 2022 году стала победительницей Кубка имени Григория Федотова и получила возможность сыграть в суперфинале с командой ЦСКА. Игра на стадионе «Знамя» закончилась со счетом 7:0 в пользу гостей.

Реклама

В Богородском округе Кубок имени Григория Федотова, заслуженного мастера спорта СССР, разыгрывается с 1958 года. И каждый год команда ЦСКА приезжает в Ногинск, чтобы встретиться с победителем. Для футболистов Богородского округа это самый престижный турнир из всех.

«Этой традиции более 60 лет. И это очень здорово, что столичный ЦСКА ее поддерживает, таким образом отдает уважение легендарному футболисту, нашему земляку Григорию Федотову. Матчи со столичными клубами всегда получаются яркими. Зрители их ждут. Так и в этот раз игра была зрелищной. „Галерея-Легион“, конечно, молодцы, держались стойко, но армейцы действительно были сильнее», — сказал глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Григорий Иванович Федотов родился в Богородске в 1916 году. Футболиста пригласили в основной состав команды ЦСКА в 1938 году. Там он стал ведущим форвардом и капитаном армейского клуба.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».