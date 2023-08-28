28 августа 2023, 17:27
Команда из Мытищ выиграла золото на соревнованиях по стритболу за кубок Давида Берлина
Традиционный турнир по уличному баскетболу за кубок Давида Берлина» прошел в Ногинске. Участие в нем приняли более 260 команд. Спортсмены из Мытищ выиграли золото в нескольких категориях.
Сразу три команды из Мытищ успешно выступили на турнире. Так, местные баскетболистки стали лучшими в возрастной группе девушек 2011 года рождения и младше. Первое место на соревнованиях также заняли две юношеские команды.
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