17 августа 2023, 10:36
Команда из Мытищ получила туристические награды во время экспедиции на озеро Селигер
Молодежная команда из Мытищ вернулась из экспедиции на озере Селигер. Ребята стали рекордсменами по количеству полученных наград.
Юные жители Мытищ приняли участие во всероссийской детской эколого-краеведческой экспедиции на озеро Селигер. Ребята устанавливали палаточный лагерь, плавали на байдарках и парусных катамаранах, а также покоряли туристические пешеходные маршруты.
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Три недели участники изучали местную природу в акватории Селигера. Кроме того, ребята под руководством специалистов разрабатывали исследовательские проекты.
Команда из Мытищ стала рекордсменом по количеству завоеванных призов и грамот как в личном, так и в командном зачете. Кроме того, 25 наиболее активных ребят получили именные значки «Турист России», что приравнивается к сдаче норм ГТО.
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