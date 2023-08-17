Подмосковье 17 августа 2023, 10:36 Команда из Мытищ получила туристические награды во время экспедиции на озеро Селигер пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Молодежная команда из Мытищ вернулась из экспедиции на озере Селигер. Ребята стали рекордсменами по количеству полученных наград.

Юные жители Мытищ приняли участие во всероссийской детской эколого-краеведческой экспедиции на озеро Селигер. Ребята устанавливали палаточный лагерь, плавали на байдарках и парусных катамаранах, а также покоряли туристические пешеходные маршруты.

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Три недели участники изучали местную природу в акватории Селигера. Кроме того, ребята под руководством специалистов разрабатывали исследовательские проекты.

Команда из Мытищ стала рекордсменом по количеству завоеванных призов и грамот как в личном, так и в командном зачете. Кроме того, 25 наиболее активных ребят получили именные значки «Турист России», что приравнивается к сдаче норм ГТО.

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