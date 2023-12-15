Подмосковье 15 декабря 2023, 20:07 Команда из Мытищ победила на областном этапе творческого конкурса по пожарной безопасности Unsplash

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Мытищинская дружина юных пожарных «Огнеупорные» из школы № 9 выиграла на областном этапе конкурса «Таланты и поклонники». Они представили литературно-музыкальную композицию «Профессия пожарный».

Конкурс проходил в Чехове в рамках фестиваля «Детям Подмосковья». В нем приняли участие команды детей из Московской области.

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Члены жюри отметили яркость, энергичность и лаконичность выступления сборной победителей. В награду ребята получили кубок за первое место и музыкальную колонку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело».

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