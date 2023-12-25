Подмосковье 25 декабря 2023, 11:42 Команда из Лобни выиграла бронзу на всероссийском баскетбольном турнире в Казани Unsplash

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Юные баскетболисты из Лобни выступили на всероссийском турнире Basket cup Kazan. По результатам группового раунда спортсмены вышли в финал и заняли 3-е место.

Участие в соревнованиях приняли команды из Москвы, Лобни и Ногинска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Тюмени и Казани.

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Лобненских спортсменов подготовили тренеры Андрей Коханчик и Алексей Шаруденко. Лучшим игроком команды стал Даниил Малышев.

Напомним, в этом году в Лобне реконструировали стадион «Труд». Также построили многофункциональную спортивную площадку на территории «Академии спорта».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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