Подмосковье 13 декабря 2023, 12:55 Команда из Лобни приняла участие в экстремальном забеге «Наследники Победы» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Спортсмены из Лобни приняли участие в экстремальном забеге с препятствиями по пересеченной местности, организованном «Лигой Героев». Соревнования проходили на полигоне «Алабино».

Командам предстояло пробежать восемь километров и преодолеть 30 препятствий. Пройти испытания могли участники с разным уровнем физической подготовки. На каждом этапе их поддерживали профессиональные инструкторы и волонтеры.

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Одним из участников гонки стал заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

«С командой Лобни мы прошли все испытания и выступили достойно. Честно скажу, легко мне не было, но ощущения после гонки — непередаваемый восторг!» — рассказал Вадим Александрович.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Организатором молодежного патриотического забега является Министерство информационных и социальных коммуникаций. Награды победителям вручила министр Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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