Подмосковье 29 ноября 2023, 15:20 Команда из Лобни победила в отборочном туре чемпионата Global management challenge Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Команда «Лидеры Лобни» стала победителем Кубка Московской области по стратегии и развитию. Теперь команда примет участие в национальном финале международного управленческого чемпионата Global management challenge.

В состав команды «Лидеры Лобни» вошли пять человек. Это руководители комитета по экономике администрации и предприниматели округа. Команда проявила себя, заняв 1-е место в отборочном туре соревнований за Кубок Московской области по стратегии и управлению бизнесом.

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Участие в этих бизнес-соревнованиях приняли участие 39 команд из разных городов Московской области. Финал пройдет в январе 2024 года. Лучшие команды примут участие в национальном финале международного чемпионата Global management challenge в июне 2024 года.

Чемпионат представляет собой комплексный бизнес-симулятор, моделирующий деятельность предприятия в условиях конкурентной среды. Он позволяет в сжатые сроки сформировать и оценить необходимые бизнесу профессиональные навыки.

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