26 февраля 2024, 14:36
Команда из Лобни победила на чемпионате по волейболу в Наро-Фоминске
Волейболистки из Лобни выступили на Открытом первенстве городского округа Наро-Фоминск среди юношей и девушек. Команда «Флагман» заняла 1-е место.
Участие в первенстве в возрастной категории девушек 2006–2007 годов рождения приняли девять команд. Золото соревнований выиграла команда «Флагман». Спортсменки из Центра физической культуры и спорта городского округа Лобня выступили под руководством тренера Екатерины Душковой.
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Ранее волейболистки из команды «Флагман» завоевали серебряные медали на первенстве по волейболу среди девушек 2008–2009 годов рождения. Всего участие в турнире приняли шесть команд. По итогам состязаний спортсменки получили грамоту, кубок и медали.
Напомним, губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Наро-Фоминск
Спортсмены
Лобня
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