Подмосковье 06 апреля 2023, 15:42 Команда из Королева вошла в состав Международного союза КВН

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Команда КВН «Исправимся» Технологического университета имени Леонова прошла в состав участников официальной Рязанской лиги Международного союза КВН.

«В этом сезоне ребята выступили на фестивале официальной Рязанской лиги Международного союза КВН в городе Рязань. Прошли в состав участников сезона, сейчас мы готовимся, следующий этап у нас состоится в августе, надеемся дойти до финала», — отметила руководитель движения КВН в Королеве Ксения Шпилева.

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Несколько дней участники из Королева проходили редакторские просмотры и работали с опытными наставниками: чемпионом Высшей лиги КВН в составе команды «Вятка» из Кирова Русланом Шишкиным и участником Высшей лиги КВН в составе команды «Такая история» из Орла Романом Кузьминым.

Открытие сезона состоялось 2 апреля на сцене Дворца молодежи в Рязани. Там ребята отлично выступили и попали в основной состав участников лиги.

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