Подмосковье 12 декабря 2023, 16:45 Команда из Коломны победила на спартакиаде среди особенных детей Подмосковья ГБУСО МО "КЦСОиР "Серпуховский"

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В спортшколе «Русский медведь» в Серпухове состоялась спартакиада «Веселые городки» среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В ней победила сборная из Коломны «Только вперед!». Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

В турнире поучаствовали еще шесть команд из Серпухова, Протвина, Пущина, Домодедова, Наро-Фоминска и Серебряных Прудов. В них вошло по шесть ребят с 12 до 17 лет. Это дети-инвалиды и дети с ОВЗ с ослабленным зрением, слухом, ДЦП, общими заболеваниями.

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Участникам предложили спортивные эстафеты и разные мастер-классы, в том числе по городошному спорту.

Победители получили колонки с голосовым помощником. Второе место заняла команда «Лютые лютики» из Протвина, им подарили беспроводные наушники. Тройку лидеров замкнула сборная из Серпухова «Мандаринки». Им вручили рюкзаки.

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