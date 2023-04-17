Подмосковье 17 апреля 2023, 14:37 Команда из Химок заняла весь пьедестал на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

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Команда из Химок успешно выступила на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в Геленджике. Спортсмены собрали полный комплект наград, заняв весь пьедестал.

Химки на соревнованиях представляла команда воспитанников спортивной школы имени Горелова. Участники состязаний выступали в дисциплинах кросс-классика, кросс-лонг и кросс-эстафета.

Химчане завоевали полный комплект наград в кросс-классике. Победительницей в младшей возрастной группе стала Анна Степанова, второе место во взрослой группе завоевала Ирина Пшестанчик, а бронзу в группе девушек до 16 лет выиграла Светлана Олейниченкова.

В общей дисциплине лучшими в кросс-классике стали сразу две химчанки — Анна Степанова и Ирина Пшестанчик.

Кроме того, победу в кросс-эстафете одержала Анна Олейниченкова, а Мария Новикова и Наталья Ефимова стали третьими в элитной женской группе.

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