27 марта 2023, 16:45
Команда из Химок вышла в полуфинал всероссийского конкурса цифровой промышленности
Команда из Химок «Факел» представляет Московскую область на всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности», где участники создают проектно-конструкторские решения в режиме соревнований «Кибердром». Ребята уже вышли в полуфинал.
В четвертьфинале химчане выступили успешнее остальных команд. Они дистанционно управляли дронами, которые находились на учебном полигоне в Санкт-Петербурге.
Следующий этап «Авиационная работа» стартует 10 мая. Ребятам предстоит не только программировать дроны, но и освоить составление ортофотопланов местности, выполнить аэрофотосъемку по заданию ряда ведомственных организаций Росреестра.
Химкинская команда создана на базе «МКБ „Факел“ имени академика Грушина и состоит из молодых специалистов, студентов и спортсменов-юнармейцев. Все ребята прошли профессиональную подготовку по специальности оператор БПЛА. Они будут представлять одно из направлений развития беспилотных летательных аппаратов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2023.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
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