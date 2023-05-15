Подмосковье 15 мая 2023, 17:21 Команда из Химок вышла в финал всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности»

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Команда «Факел» из Химок представит Московскую область в финале всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности». Ребята успешно выступили в полуфинале и вскоре выступят на заключительном этапе состязаний.

В полуфинале соревновались 46 команд из разных регионов России. Химчане вошли в топ-10 лучших команд страны. Участники успешно показали, как умеют применять беспилотные и радиотехнические системы на практике.

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Финал пройдет Геленджике в формате цифрового пятиборья с практическими заданиями для беспилотников.

Химкинскую команду создали на базе машино-конструкторского бюро «Факел» имени академика Грушина. Она состоит из молодых специалистов, студентов и юнармейцев. Ребята прошли профессиональную подготовку по специальности оператор БПЛА. Вскоре они также примут участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2023».

Куратор команды, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил, что при поддержке администрации округа беспилотный спорт активно развивается.

«Сейчас в Химках работает единственная в России секция по спортивным дронам, в ней занимается более 60 ребят. Заявок от родителей поступает огромное количество. Наша задача — поддержать направление», — рассказал Сергей.

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