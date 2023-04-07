Подмосковье 07 апреля 2023, 17:55 Команда из Химок вышла в финал единой молодежной лиги ВТБ по баскетболу ПБК «Руна»

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Команда «Химки-2» из Подмосковья одержала победу в баскетбольном матче против столичной «Руны-2». Благодаря успеху спортсмены поучаствуют в «Финале четырех» единой молодежной лиги ВТБ.

Как рассказали в Минспорте, «Химик-2» одержала вторую победу под руководством Романа Пахнюка и Василия Гарского. Счет составил 69:80, а победа в четвертьфинале — 2:0.

Первая игра четвертьфинала прошла в Химках 4 апреля, где хозяева площадки выиграли со счетом 84:82.

Решающая стадия соревнований пройдет в Краснодаре 13 и 14 апреля. Четыре победителя серии разыграют чемпионский титул и медали лиги по системе плей-офф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высоко оценил хоккейный матч «Химика» и «Металлурга». Он поблагодарил всех, кто смотрел игру и поддерживал воскресенский хоккейный клуб.

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