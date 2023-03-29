Подмосковье 29 марта 2023, 15:35 Команда из Химок выиграла золото на чемпионате России по спортивной аэробике

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Юные химчане стали чемпионами России по спортивной аэробике. Воспитанники детского спортклуба «Аэромикс» завоевали золотую и бронзовую медали на соревнованиях в Екатеринбурге.

Андрей Прудников, Лола Саидова и Ева Зубкова стали чемпионами России по спортивной аэробике, завоевав первое место в номинации «Трио». Химчанка Ева Зубкова на соревнованиях заняла третье место в самой сложной номинации «Соло». К соревнованиям ребят подготовили старший тренер Жанна Засыпкина и ведущий тренер Виктория Васильцова.

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«Наши спортсмены, собрав всю волю в кулак, вышли на помост и сделали программу на 200%. Победа на таких соревнованиях — это результат огромной работы в зале, дети занимались по четыре часа каждый день», — рассказали представители детского спортивного клуба «Аэромикс».

Всего на старт первенства России вышли более 800 спортсменов из 32 субъектов страны в возрасте от 12 до 17 лет.

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