Подмосковье 30 августа 2023, 15:00 Команда из Химок выиграла 21 медаль на всероссийском турнире по водно-моторному спорту Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Команда из Химок отличилась на всероссийском турнире по водно-моторному спорту. Воспитанники школы по техническим видам спорта в выиграли 10 золотых, восемь серебряных и три бронзовые медали в классе «Мотолодка FF».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Соревнования прошли на Нытвенском пруду в Пермском крае. Участниками стали более 30 человек. Юные спортсмены из Химок заняли весь пьедестал на турнире.

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«Ребята потрясающе справились с гонкой и заслуживают своих мест. Работаем не зря. Эта победа — результат упорной работы, преданности и постоянного стремления к совершенству в тренировках. Я уверен, что впереди еще много больших достижений», — поделился тренер команды Химок Владимир Выгузов.

Напомним, школа олимпийского резерва по техническим видам спорта работает в Химках с 2008 года. Там открыты секции мото- и автоспорта, а также водно-моторного спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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