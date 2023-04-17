Подмосковье 17 апреля 2023, 13:36 Команда из Химок стала призером всероссийской олимпиады по робототехнике

Читать 360tv в

Команда «Факел» из Химок выступила в финале всероссийской олимпиады «Роботототехника». Ребята успешно выполнили задачи по программированию на новейшей роботехнической платформе Omegabot и заняли третье место.

Олимпиада по робототехнике прошла в рамках международной выставки электронной отрасли Expo Electronica. Это одно из крупнейших событий IT-сферы в России.

Реклама

Команда из Химок представляла на соревнованиях Московскую область. В состав сборной вошли молодые специалисты машиностроительного конструкторского бюро «Факел», студенты филиала «Ракетно-космическая техника» Московского авиационного института и воспитанники Дома юных техников «Интеграл».

«Мы гордимся нашими ребятами. <…> В прошлом году команда „Факел“ принимала участие во всероссийском проекте „Кибердром“, где с успехом дошла до полуфинала», — отметил председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

В этом году «Факел» вновь принимает участие во всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности» в режиме соревнований «Кибердром». Полуфинал пройдет 10 мая.

Кроме того, химчане выступят на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2023» в направлении, связанном с беспилотными летательными аппаратами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».