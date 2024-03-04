Подмосковье 04 марта 2024, 15:27 Команда из Химок стала чемпионом первенства России по волейболу среди сурдоспортсменов Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Волейбольная команда «Благо» из городского округа Химки заняла 1-е место на первенстве России по волейболу среди сурдоспортсменов. В состязаниях участвовали 50 волейболистов с нарушением слуха в возрасте до 22 лет.

Первенство прошло в башкирском городе Салават на базе спорткомплекса «Олимпиец». Участие принимали команды из семи регионов России.

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В состав команды из Химок вошли шесть человек. Под руководством инструктора Натальи Трубовой воспитанники выиграли золото состязаний. Карина Нарсисян, Эвелина Печеркина, Арина Сахарцева, Илона Данилова, Александра Кокарева и Юлия Шамилина стали не только чемпионками страны, но и кандидатами в мастера спорта.

«Поздравляю наших спортсменок с отличным выступлением. Девушки продемонстрировали высокий уровень своего профессионального мастерства и завоевали заслуженные награды. Желаю им такого же достойного результата на других спортивных играх», — сказал депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

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