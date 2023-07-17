Подмосковье 17 июля 2023, 14:08 Команда из Химок стала чемпионом первенства России по баскетболу Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Команда Khimki Power стала чемпионом первенства России U23 по баскетболу 3×3. В финальной встрече чемпионата спортсмены из Химок обыграли соперников из Санкт-Петербурга.

Турнир прошел в Твери с 14 до 16 июля. Участие в нем приняли 18 мужских и 10 женских команд.

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Химки представляли Сергей Драковский, Александр Черевко, Владимир Соловьев и Иван Цуканов. В полуфинале подопечные Даниила Абрамовского выиграли у «Красной Пахры» со счетом 12:21. В финале они обыграли «ЦОП СПб» со счетом 10:21.

«На турнире выступали две команды Центра спортивной подготовки № 5. Другой наш коллектив „Союз“ ранее встретился с „ЦОП СПб“, которому в упорной борьбе уступил 19:18, и не смог пройти дальше. Одержать победу, а также постоять за себя и за своих товарищей Khimki Power были настроены самым решительным образом. И сделать это удалось!» — рассказали в Центре спортивной подготовки по игровым видам спорта № 5.

Кроме того, баскетболист Иван Цуканов получил приз турнира как самый ценный игрок.

Напомним, тренеры и игроки Центра спортивной подготовки № 5 в Химках также получили индивидуальные награды на чемпионате России по баскетболу 3×3. Главного тренера Khimki Power Даниила Абрамовского отметили призом «За спортивное поведение», а игрока Сергея Драковского — титулом «Открытие чемпионата».

Команда Khimki Power появилась в 2019 году, раньше она называлась «Королев». В этом сезоне коллектив стал молодежным, там играют баскетболисты в возрасте до 23 лет.

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