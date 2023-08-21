21 августа 2023, 13:10
Команда из Херсонской области стала победителем летнего кубка КВН Московской области в Луховицах
Летний кубок КВН Московской области прошел в Луховицах. Участие в игре приняли 15 команд со всей России. Победителем среди детских команд стали «Хомяки» из Херсонской области.
Участниками кубка КВН в Луховицах стали юмористы из Москвы и Подмосковья, Челябинска, Твери, Белгорода и Херсонской области. Самому юному участнику было всего пять лет, а самому опытному, Вячеславу Наумову, — 56.
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«Будет три блока: два — взрослых, один — детский. Много различных призов. Ребята волнуются, готовятся. Я думаю, им будет очень интересно», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.
В детском блоке победу одержала команда «Хомяки» из Херсонской области. Ребята выиграли путевку в Анапу на фестиваль детских команд КВН.
Также в числе победителей — «Кырстен Данц» из Луховиц и «Девятая планета» из Российского университета дружбы народов. Они получили денежные призы.
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Молодежь
Луховицы
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