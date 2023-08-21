Подмосковье 21 августа 2023, 13:10 Команда из Херсонской области стала победителем летнего кубка КВН Московской области в Луховицах Телеканал «360»

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Летний кубок КВН Московской области прошел в Луховицах. Участие в игре приняли 15 команд со всей России. Победителем среди детских команд стали «Хомяки» из Херсонской области.

Участниками кубка КВН в Луховицах стали юмористы из Москвы и Подмосковья, Челябинска, Твери, Белгорода и Херсонской области. Самому юному участнику было всего пять лет, а самому опытному, Вячеславу Наумову, — 56.

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«Будет три блока: два — взрослых, один — детский. Много различных призов. Ребята волнуются, готовятся. Я думаю, им будет очень интересно», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

В детском блоке победу одержала команда «Хомяки» из Херсонской области. Ребята выиграли путевку в Анапу на фестиваль детских команд КВН.

Также в числе победителей — «Кырстен Данц» из Луховиц и «Девятая планета» из Российского университета дружбы народов. Они получили денежные призы.

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