28 ноября 2023, 13:43
Команда из Фрязина поучаствует в чемпионате техники «Битва роботов»
Команда из Фрязина Istok Robotics участвует в чемпионате «Битва роботов». Жители Московской области могут проголосовать за сборную, сообщили в Мингосуправления региона.
Ребята разработали робота Redhorn. Это мини-танк весом более 100 килограммов. Он может развивать скорость до 10 километров в час, владеет ниндзюцу и приемами дзюдо. Аппарат прошел отборочный этап и вышел в полуфинал.
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Оставить свой голос за него можно по ссылке.Голосование продлится до 13 декабря включительно.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Роботы
Фрязино
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