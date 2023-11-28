Подмосковье 28 ноября 2023, 13:43 Команда из Фрязина поучаствует в чемпионате техники «Битва роботов» Фото: unsplash.com

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Команда из Фрязина Istok Robotics участвует в чемпионате «Битва роботов». Жители Московской области могут проголосовать за сборную, сообщили в Мингосуправления региона.

Ребята разработали робота Redhorn. Это мини-танк весом более 100 килограммов. Он может развивать скорость до 10 километров в час, владеет ниндзюцу и приемами дзюдо. Аппарат прошел отборочный этап и вышел в полуфинал.

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Оставить свой голос за него можно по ссылке.Голосование продлится до 13 декабря включительно.

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