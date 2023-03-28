Подмосковье 28 марта 2023, 10:57 Команда из Дзержинского заняла 6-е место на чемпионате мира по спортивному туризму

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Туристы из Дзержинского совершили поход на Центральный Памир. Покорив этот горный маршрут, команда «Вершина» заняла 6-е место на чемпионате мира по спортивному туризму в пятой категории сложности в сезоне 2021–2022 годов.

Летом прошлого года шесть человек за 24 дня прошли 235 километров пути, преодолели 10 перевалов и достигли высоты ― 6 250 метров. Центральный Памир был выбран дзержинскими экстремалами из-за устойчивой солнечной погодой и высотных перевалов. Этот горный маршрут нельзя назвать легкой прогулкой.

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«Мы побывали в истоках ледника Федченко, самого длинного ледника в мире, увидели заброшенную гидрометеостанцию имени Горбунова, сделали попытки совершить несколько первопрохождений и насладились невероятными красотами гор», — рассказал руководитель группы Роман Шилин.

По его словам, основной целью похода было получение командой высотного опыта ночевки на высоте шесть тысяч метров и жизни в ледниковой зоне.

«Ребята оттачивали технику на разных видах рельефа, чтобы в будущем уверенно себя чувствовать в походах наивысшей категории», — сказал Шилин.

Он уверен, что его команда успешно справилась со всеми препятствиями на маршруте. Так, рельеф одного из перевалов оказался камнеопасным, а скалы после схода снега стали хрупкими. Они буквально рассыпались в руках, поэтому надежность страховки была под сомнением.

Большую часть похода туристы шли под палящим солнцем, чтобы прийти в себя они умывались снегом. Настоящим испытанием стал процесс акклиматизации, ведь основная часть маршрута лежала в пределах 4500―5500 метров над уровнем моря.

«Здесь-то я впервые осознанно ощутила горняжку (горная болезнь — прим. ред.). Когда находишься в полупьяном состоянии из-за недостатка кислорода. Просыпаешься ночью, чтобы вдохнуть побольше воздуха, так как не можешь им насытиться», — рассказала член команды Наталья Емельяненко.

Почти месяц ребята провели в отрыве от цивилизации, за это время они сплотились, став настоящей командой.

«Шесть абсолютно непохожих людей с разными темпераментами, характерами, мировоззрениями, профессиями, не имеющих, казалось бы, ничего общего, кроме тяги к горам, оказались практически в вакууме на 24 дня. Но не покусали друг друга, не надоели, а, напротив, дополнили, став частью единого живого механизма. Не могу даже представить в своей голове этот поход без кого-то из нас», — поделился участник похода Максим Залетов.

Клуб любителей активного отдыха «Вершина» в Дзержинском в этом году отметит свое 10-летие. В планах у туристов новые походы и сложные маршруты.

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