Подмосковье 15 февраля 2024, 12:30 Команда из Домодедова победила на соревнованиях «Зимний кубок футбольных мам» Фото: ВК Кубок Футбольных мам

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Женская футбольная команда «Авангард» из Домодедова заняла первое место в «Зимнем кубке футбольных мам». Всего участниками соревнований стали 13 команд из разных регионов России.

Команда одержала победу во всех играх подгруппы. В полуфинале представительницы Домодедова встретились со спортсменками ЖФК «Мята» из Санкт-Петербурга. В финале команда «Авангард» встретилась с московским клубом «Мамы Че». Турнир завершился со счетом 1:0 в пользу Подмосковья.

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«Кубок футбольных мам» — это серия турниров, объединяющая активных мам юных футболистов, а также всех женщин, неравнодушных к футболу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт — норма жизни».

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