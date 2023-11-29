Подмосковье 29 ноября 2023, 12:13 Команда из Долгопрудного победила в финале проекта «Театральный поединок» Министерство культуры и туризма МО

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На главной сцене Московского Губернского театра прошел финал молодежного проекта «Театральный поединок» 2023 года. О результатах конкурса рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО

За весь год в проекте приняли участие 600 конкурсантов из 27 городов Московской области. В финальную стадию прошли коллективы из Дмитрова, Долгопрудного и Химок.

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По словам члена жюри Юлии Мариной, все три команды продемонстрировали сыгранность, умение взаимодействовать в актерском ансамбле. Участники проявили логику и красоту мышления — наблюдать за их выступлениями было интересно.

Победу в сезоне 2023 года одержала команда Детской театральной школы «Семь Я» из Долгопрудного. Завершилось мероприятие торжественной церемонией закрытия, где наградили всех участников проекта.

Ярким завершением вечера стал гала-концерт с участием студентов Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева. Музыкальное сопровождение финала по традиции выполнил Губернаторский оркестр Московской области под руководством Сергея Пащенко.

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