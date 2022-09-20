Команда из ДНР сыграла на баскетбольном турнире в Химках | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber Команда из ДНР сыграла на баскетбольном турнире в Химках

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Баскетбольный центр «Химки» принял турнир памяти капитана клуба и форварда сборной России Александра Петренко. В нем приняли участие спортсмены из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

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Соревнования стали 12-ми в ходе подготовки к новому сезону. В центре прошло два турнира, в одном из которых выступили клубы Суперлиги, а в другом — юношеские команды, в том числе спортсмены из ДНР.

Команда из Донбасса была образована в 2022 году из ребят 2006–2007 года рождения. Они прибыли из Донецка, Харцызска, Макеевки, Горловки и других городов. Это самые способные баскетболисты страны под руководством тренеров Ольги Костюкович и Игоря Васильченко.

Победителями турнира среди юношей стали подмосковные «Химки», а среди мужчин — «Руна» из Москвы. Индивидуальную награду получил баскетболист из БК «Химки» Дмитрий Незванкин.

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