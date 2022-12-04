Подмосковье 04 декабря 2022, 23:33 Команда из Дмитрова стала победителем «Театрального поединка-2022»

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Финал Московского областного проекта «Театральный поединок» прошел в субботу в Губернском театре. Всего в мероприятии приняли участие юные актеры 32 детских театральных коллективов из 29 городов региона.

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Во время финала для участников конкурса прошли театральные и цирковые мастер-классы. Также в этот день состоялась заключительная игра «Театральный поединок», которая определила победителей и призеров.

Жюри, в состав которого вошли профессиональные актеры, режиссеры и педагоги, присудило первое место детскому театру-студии «Колесо» из Дмитрова. Второе место заняли ребята из театральной студии «Новое поколение» города Руза. Бронза досталась участникам театра юного актера «ЧересЧУР» из Серпухова.

На церемонии закрытия все участники получили подарки от стратегического партнера проекта — БДФ и от «Мастерской импровизации Максима Драченина». Командам «Колесо» и «ЧересЧУР» достались сертификаты на участие в «БДФмастерских-2023», а участница серпуховского театра юного актера Виктория Денисова удостоилась чести стать детским жюри «БДФ-2023».

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