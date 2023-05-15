Подмосковье 15 мая 2023, 13:38 Команда из Дмитрова представит Подмосковье в межрегиональном проекте «Театральный поединок»

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«Встреча чемпионов» проекта «Театральный поединок» прошла в Доме культуры в Дмитрове. Команда округа одержала победу в актерской импровизации.

Как рассказали в Минкультуры, на сцене Дома культуры встретились детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из Химок и детский театр-студия «Колесо» при Дмитровском драмтеатре «Большое гнездо». Для них провели тренинг по актерской импровизации.

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Образовательная программа — важная часть проекта. Она заняла несколько часов, в ходе которых педагоги Анастасия Калинина, Михаил Сидоров и Ольга Авилова провели три мастер-класса. Для участников проекта также организовали интерактивные игры и конкурсы. На них выдавали внутреннюю валюту проекта — мэвээлки, которые можно было обменять на фирменные сувениры.

Победу одержала команда из Дмитрова, которая теперь представит Подмосковье на межрегиональном уровне. Специальный приз достался Карине Баракат из студии «СемьЯ» за участие в онлайн-конкурсе с масками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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