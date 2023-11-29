Подмосковье 29 ноября 2023, 17:25 Команда из Балашихи заняла 2-е место на турнире по баскетболу Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Команда SP Basket из Балашихи выиграла серебро на турнире по баскетболу, который проходил в спортивном комплексе «Орион». Участие в соревнованиях приняли школьные коллективы из Москвы и области.

Лучшими на турнире стали баскетболистки команды «Тринта» из Москвы. Команда Балашихи заняла 2-е место. В ее состав вошли спортсменки из разных школ округа.

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Подготовил сборную к соревнованиям руководитель федерации баскетбола Балашихи Сергей Павленко. Ранее тренер участвовал в международных и всероссийских турнирах, а теперь делится опытом с подрастающим поколением.

«Все сильные команды, девочки очень старались себя проявить. Самые целеустремленные, на мой взгляд, Соня Игнатьева, Алиса Колесниченко и Полина Солнцева», — сказал Сергей Павленко.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на 40% увеличат зарплаты спортсменов и тренеров.

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