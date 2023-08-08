Подмосковье 08 августа 2023, 14:01 Команда из Балашихи выиграла все матчи в первый день турнира на Кубок Овечкина в Красногорске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

В Красногорске продолжается турнир среди детско-юношеских команд «Кубок Александра Овечкина». В рамках первого соревновательного дня команда «Балашиха» не потерпела ни одного поражения, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«„Балашиха“ показала уверенную игру в двух встречах, которые завершились победой подмосковного клуба: в первом круге повержено московское „Динамо“ со счетом 5:1, во втором — челябинский „Трактор“ со счетом 9:4», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В первый день команда «Атлант» из Мытищ обыграла «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2. Во второй игре подмосковные хоккеисты уступили москвичам из ЦСКА — 5:10.

«Витязь» из Подольска обыграл «Локомотив-2004» из Ярославля со счетом 4:3, однако потерпел поражение от «СКА-Стрельна» — 3:6.

Также на турнире ЦСКА (Москва) уступил клубу «Спартак» (Москва) — 2:3, «Салават Юлаев» (Уфа) обыграл «Ак Барс» (Казань) — 3:1, «Динамо» (Москва) обыграл «Авангард» (Омск) — 6:2, «Ак Барс» (Казань) уступил «Авангарду» (Омск) — 3:6, «Трактор» (Челябинск) обыграл «Салават Юлаев» (Уфа) — 7:6 и «Спартак» (Москва) уступил «Локомотиву-2004» (Ярославль) — 2:3.

Всего в турнире участвуют 12 команд. Соревнования продлятся до 12 августа. После финала команда «Легенд хоккея» сыграет со сборной спортивных блогеров. Турнир проходит в Красногорске на Ледовой арене имени Петрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».