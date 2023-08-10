Подмосковье 10 августа 2023, 18:31 Команда из Балашихи потерпела поражение в серии плей-офф турнира на кубок Александра Овечкина Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Московской области продолжается турнир по хоккею на кубок Александра Овечкина. По итогам 10 августа команда «Балашиха» проиграла «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга со счетом 1:2. Пока дорога в финал балашихинцам закрыта, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

«Вплоть до серии плей-офф „Балашиха“ единственная из подмосковных команд была претендентом на призовое место на кубок Овечкина. „Атлант“ и „Витязь“ не смогли укрепиться на позициях и ведут борьбу за 9-12-е места. „Балашиха“ же вышла в четвертьфинал лидером в своей группе», — уточнили в ведомстве.

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Команда «Атлант» из Мытищ обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:4. А «Витязь» из Подольска потерпел очередное поражение от «Ак Барса» со счетом 4:5.

В пятницу, 11 августа, «Балашиха» сыграет с «Динамо», «Атлант» сразится с «Ак Барсом», а «Витязю» предстоит игра с «Салаватом Юлаевым».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

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