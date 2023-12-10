Подмосковье 10 декабря 2023, 23:18 Команда «Хорс Подольск» провела тренировку для детей из Донбасса Телеканал «360»

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Ледовый дворец «Витязь» в Подольске посетили необычные гости — 14 детей из Донбасса, которые временно проживают в центре «Мечта». Для них провели тренировку, а также обзорную экскурсию по стадиону спортсмены из команды «Хорс Подольск».

Детей встречали с подарками — каждому из участников тренировки вручили фанатские шарфы с эмблемой подольской команды.

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«Слева и справа места для штрафников. Надеюсь вам никогда туда не получится туда попасть. Это две световые сигнализации — красная означает, что матч остановлен, желтая — когда идет проверка, чтобы было видно, когда взята пауза», — рассказал сервисмен ХК «Хорс Подольск» Сергей Гаврилов.

В одной из раздевалок для ребят подготовили коньки и шлемы. После полной экипировки состоялся выход на лед, где ребят уже ждали игроки из команды Подольска.

«Это же молодежка — они сами еще дети. Они общаются с детьми, развиваются, готовятся к взрослой жизни — стать родителями, кто-то тренером в будущем. Приятно. Смотрите какое удовольствие дети получают. Такие мероприятия с детьми будем устраивать постоянно», — рассказал президент ХК «Хорс» Александр Козлов.

Дети под чутким руководством профессиональных хоккеистов пробовали вести шайбу, отрабатывали правильные передачу и атаку ворот. Кирилл Фоменко в хоккей играет впервые. После тренировки мальчик влюбился в этот вид спорта.

«Я мечтаю стать хоккеистом и все благодаря этой акции», — рассказал мальчик.

Еще один сюрприз для ребят с Донбасса — подарки от команд «Хорс Подольск» с атрибутикой клуба. Взрослые игроки в этот день провели игру с принципиальным соперником АО «ВАЗ». Ребята с Донбасса активно болели за команду на фанатском секторе. Встреча завершилась со счетом 12.3. Победу одержала команда «Хорс».

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