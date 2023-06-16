Подмосковье 16 июня 2023, 15:43 Команда ГУСТ решила проблемы жителей Подмосковья во время приема ГУСТ

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В Главном управлении содержания территорий проели прием жителей Московской области и решили их проблемы. Задать вопросы можно было не только в лично, но и по видеосвязи.

«Многие вопросы удалось решить на месте. Например, житель Люберец обратился с вопросом благоустройства дворовой территории дома № 4 по улице Московская, в ходе приема решили, что пространство будет оборудовано парковочными местами и асфальтированными пешеходными коммуникациями. Приступить к исполнению планируют в конце месяца», — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Также жительница Химок попросила благоустроить двор за муниципальные средства. Другие жители региона обращались с вопросами уборки территорий, сроков реализации государственных программ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правительство региона в своей работе всегда руководствуется пожеланиями жителей.

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