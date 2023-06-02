Подмосковье 02 июня 2023, 20:02 Команда ГУСТ проверит содержание городских стел и въездных групп в преддверии Дня России ГУСТ МО

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В преддверии Дня России 12 июня сотрудники Главного управления содержания территорий проверят состояние стел и въездных групп в Московской области. Все памятники должны быть чистыми и благоустроеныными.

«В первую очередь, коммунальным службам необходимо обновить внешний вид объектов: очистить от пыли, произвести окраску или удалить ржавчину. Также необходимо привести в надлежащий вид прилегающие территории и зоны зеленых насаждений, если потребуется, то восстановить работу элементов подсветки», — сообщила глава ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Ответственным организациям необходимо внимательно отнестись к рекомендациям управления, чтобы привести все объекты к порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

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