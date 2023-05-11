Подмосковье 11 мая 2023, 02:21 Сотрудники ГУСТ поздравили с Днем Победы ветерана ВОВ в пансионате «Ногинский» ГУСТ МО

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Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области посетили пансионат «Ногинский» в Богородском городском округе. Инспекторы поздравили с 78-й годовщиной Великой Победы ветерана Великой Отечественной войны, жительницу блокадного Ленинграда Марию-Луизу Диес.

Уроженка Испании обосновалась в Советском Союзе в 12-летнем возрасте, семья Марии-Луизы поселилась в Ленинграде. С момента начала войны Диес стала работать в госпитале, где оказывала экстренную помощь раненым солдатам. Женщина пережила блокадный голод, за заслуги Мария-Луиза получила награду «За оборону Ленинграда».

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После окончания ВОВ Диес продолжила работу в сфере медицины. Много лет Мария-Луиза трудилась на посту заведующей Глуховской городской больницы в Ногинске.

«Мы продолжаем традиции добрых дел. Так, в День Великой Победы наша команда поздравила ветерана Великой Отечественной войны Марию-Луизу Диес, которой в этом году исполнится 99 лет, и остальных подопечных пансионата „Ногинский“. За совместным чаепитием начальник территориального отдела ГУСТ № 12 выразил слова благодарности женщине за защиту Отечества и мирное небо, а также вручил подарки» — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

На протяжении более 15 лет инспекторы ГУСТ активно участвуют в жизни постояльцев пансионата. Сотрудники решают хозяйственные проблемы, привозят подарки к праздникам и направляют зарплату в рамках акции «День благотворительного труда»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-сибирякам» под Истрой вместе с жительницей блокадного Ленинграда.

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