Подмосковье 01 декабря 2023, 09:00 Команда ГУСТ Подмосковья рассказала о своих питомцах Ириска и Том / ГУСТ

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Команда Главного управления содержания территорий Московской области рассказала о своих питомцах. При этом обычно сотрудники ведомства держат сразу несколько домашних животных.

Кот Бонифаций попал к сотруднице ГУСТ после бомбежки в зоне СВО.

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«Двадцать восьмого августа в питомник Луганской области, где проживал котик, угодил снаряд. Часть сородичей погибли, здание питомника больше не было пригодно для проживания пушистиков. Военный из штурмового отряда 30 бригады „Сармат“ Центрального военного округа вывез Бонифация и еще нескольких котиков в столицу, откуда его и забрала сотрудница ГУСТ», — рассказала руководитель управления в ранге министра Светлана Аипова.

Кот Томас из Воскресенска жил на улице. Позднее он попал в семью сотрудника ГУСТ из Химок. Он долго привыкал к людям, однако смог побороть свои страхи и стать счастливым котом.

Консультант из территориального отдела № 3 в Дмитрове приютила бездомных Ириску и Тома. Их нашли на улице с мамой и братьями. А вот кота Апельсина обнаружили на контейнерной площадке.

«Маленький и грязный, он орал из бака, а сотрудница ГУСТ требовала у директора магазина немедленно вытащить котенка. Теперь детская травма позади, а Апельсин — гроза всех мышей Красногоркой Опалихи», — заключила Аипова.

Познакомиться с историями питомцев команды ГУСТ можно в Telegram-канале ведомства.

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