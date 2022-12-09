Подмосковье 09 декабря 2022, 17:50 Команда ГУСТ Подмосковья провела осенью более 3 тысяч консультаций по уборке территорий

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Представители ГУСТ Московской области провели более трех тысяч разъяснительных консультаций для коммунальщиков и собственников бизнеса этой осенью. Такие предупреждающие мероприятия ведомство проводит на ежедневной основе, рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

«За осенний сезон мы провели более трех тысяч профилактических консультаций, 1826 — по вопросам содержания территорий, а также вынесли 1235 предостерегающих предписаний», — уточнила Светлана Аипова.

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Министр добавила, что больше всего таких мероприятий прошло в Мытищах (613 разъяснительных бесед), в Подольске провели 309 мероприятий, в Талдомском округе — 105 консультаций.

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Такие мероприятия имеют свою силу: в ноябре в Мытищах не было сформировано ни одного предостережения, в Подольске — всего 25, в Талдомском округе также снизились повторные нарушения, отметила глава ГУСТ.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья оштрафовали на 1,1 миллиона рублей за неправильную парковку в ноябре.

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