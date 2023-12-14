Подмосковье 14 декабря 2023, 17:58 Команда ГУСТ подготовила стратегию уборки в Подмосковье во время снежного циклона ГУСТ

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На Московскую область надвигается сильный снегопад. Высоту сугробов ожидают до 50 сантиметров. Команда ГУСТ разработала стратегию чистки региона в предстоящие выходные.

«В пятницу дворники выходят на работу в шесть утра и каждые четыре часа, в пределах рабочего времени, будут очищать входные группы, пешеходные дорожки вдоль домов. Остальные тротуары во дворе — не на всю ширину. Техника в пятницу будет работать на приоритетных маршрутах, убирая свежевыпавший снег к бортовой части, формируя вал. Также внимание будет уделяться подъездам к контейнерным площадкам, — рассказала руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

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Парковки и детские площадки в последний рабочий день недели чистить не будут, так как будут заниматься пешеходными зонами. В субботу рабочие вновь будут чистить входные группы, тротуары и пешеходные дорожки вдоль домов. Их должны очистить от снега в течение дня.

В субботу для уборки задействуют роторы. Жителей попросили с пониманием отнестись к шуму. В воскресенье сформируют небольшие бригады для уборки проездов и парковок. В это время важно откликаться на просьбы коммунальщиков переставить автомобили.

По словам Аиповой, к этому времени должны очистить около 15% территорий. Работа будет продолжаться еще несколько дней из-за обильного снегопада.

«В понедельник ночью начинаем вывозить снег, продолжится работа техники и дворников», — заявила министр.

Борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

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