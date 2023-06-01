Подмосковье 01 июня 2023, 01:32 Команда ГУСТ подготовила более 9 тысяч ответов на обращения жителей Подмосковья ГУСТ

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Сотрудники Главного управления содержания территорий подготовили девять тысяч ответов на обращения жителей Московской области за весну. Люди оставляли заявки в социальных сетях, через портал «Добродел», горячую линию или напрямую к инспекторам управления.

«В мае сотрудники ГУСТ сформировали 3379 ответов, а за всю весну — 9062 письма. Такой формат диалога удобен для тех, кто хочет всегда иметь под рукой официальный ответ от ведомства, так как комментарии в социальных сетях могут попросту затеряться», — сообщила руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

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Жители региона благодаря инспекторов ГУСТ за проделанную работу. Таким образом поступила Кристина из Ленинского округа. Женщина осталась довольна чистотой детской площадки возле ее дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

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