Подмосковье 01 июня 2023, 05:20 Команда ГУСТ напомнила коммунальщикам Подмосковья об особенностях уборки летом ГУСТ

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Сотрудники Главного управления содержания территорий напомнили подмосковным коммунальщикам о правилах уборки летом. Их прописали в распоряжении минблагоустройства «Об утверждении регламента содержания объектов благоустройства Московской области и технологических карт содержания объектов благоустройства».

«Закон четко говорит, что во время уборки запрещено сбрасывать мусор в ливневые канализации, а сами ливневки необходимо прочищать от возможного мусора. Уборку территорий механизированным способом, то есть при использовании техники, следует осуществлять таким образом, чтобы не поднимать пыль. То есть, убираемся в пасмурную и дождливую погоду», — сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Также перед подметанием в сухую погоду следует полить поверхность. Территории нужно орошать водой при температуре выше 25 градусов. Покошенную траву вывозят в течение трех суток. Мусор нельзя складировать на зеленых насаждениях

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

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