20 апреля 2023, 14:43
Команда колледжа из Серпухова выиграла чемпионат студенческой лиги Подмосковья по мини-футболу
Финальные матчи чемпионата студенческой лиги по мини-футболу прошли в Мытищах. Победителем турнира стала команда Губернского колледжа из Серпухова.
Как рассказали в Минспорте, соревнования прошли в Подмосковье впервые. На них за победу боролись 23 команды образовательных организаций региона.
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На первом месте оказался Губернский колледж Серпухова, на втором — Технологический университет имени Леонова в Королеве, а на третьем — Российский университет кооперации в Мытищах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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