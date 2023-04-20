Подмосковье 20 апреля 2023, 14:43 Команда колледжа из Серпухова выиграла чемпионат студенческой лиги Подмосковья по мини-футболу Фото Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Финальные матчи чемпионата студенческой лиги по мини-футболу прошли в Мытищах. Победителем турнира стала команда Губернского колледжа из Серпухова.

Как рассказали в Минспорте, соревнования прошли в Подмосковье впервые. На них за победу боролись 23 команды образовательных организаций региона.

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На первом месте оказался Губернский колледж Серпухова, на втором — Технологический университет имени Леонова в Королеве, а на третьем — Российский университет кооперации в Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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