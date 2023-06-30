Подмосковье 30 июня 2023, 19:34 Команда губернатора Подмосковья продолжит поддерживать молодежные проекты Министр Швелидзе: команда губернатора Подмосковья поддержит молодежные проекты Фото: А.Чернов

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Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжит поддерживать молодежные проекты в регионе. Об этом сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе на встрече с представителями общественных организаций, волонтерами и блогерами.

Швелидзе рассказала, что сейчас в Подмосковье живут более двух миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

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«Все мы понимаем, что у каждого разные взгляды и интересы, но наша задача — максимально охватывать их своей заботой, вовлечением в патриотическое воспитание, творчество, волонтерство, экологическую повестку и другие важные социальные инициативы», — заявила Швелидзе.

По ее словам, такие встречи нужны, чтобы помогать и слушать друг друга. Ребята же заявили, что чувствуют поддержку Подмосковья.

«Спасибо Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области за то, что проводят такие встречи, как сегодня: мы можем задать напрямую вопросы, которые нас волнуют, обсудить реализацию совместных проектов в разных округах Подмосковья», — поблагодарил представитель «Волонтеров Подмосковья» Егор Балев.

На данный момент в Московской области работают более 400 молодежных организаций, в том числе «Волонтеры Подмосковья», «Российские студенческие отряды», более 170 движений молодежи, 38 трудовых лагерей и 51 совет ученых. Также в регионе создали 72 первичных отделения Российского движения детей и молодежи.

«Порядка 500 ребят трудятся сейчас вожатыми в Подмосковье, примерно 200 — в Крыму и Краснодарском крае. Большое количество студентов задействовано в строительных отрядах — это и те, кто принимает участие в капитальном ремонте наших школ, и те, кто отправился работать на космодром Восточный», — рассказал командир Московского областного регионального отделения РСО Павел Ковалев.

По словам руководителя «Молодой гвардии» в Подмосковье Дианы Алумянц, активисты движения провели экологическую акцию в Жуковском. В конце июля ребята планируют убрать Орехово-Зуево, на акции соберутся около 200 человек.

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