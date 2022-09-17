Команда Госжилинспекции Подмосковья присоединилась к акции «Наш лес. Посади свое дерево» | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Команда Госжилинспекции Подмосковья присоединилась к акции «Наш лес. Посади свое дерево» Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья высадили сосны в рамках акции «Наш лес» Пресс-служба губернатора Подмосковья

Читать 360tv в

Эколого-патриотическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» продолжается в Московской области. К жителям городского округа Щелково на посадке молодых сосен присоединились сотрудники региональной Госжилинспекции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Госжилинспеция Подмосковья Госжилинспеция Подмосковья Госжилинспеция Подмосковья Госжилинспеция Подмосковья

Перед работой все участники акции получили футболки, перчатки, сумки и значки. Всем им выдали меч Колесова — специальный ручной инструмент, который используют для посадки саженцев.

Реклама

Инструктаж по использованию инструмента и высадке растений провели специалисты лесхоза. После всех слушателей, включая специалистов Госжилинспекции, допустили к работе на специальной площадке.

Реклама

Всего в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в городском округе Щелково высадили более четырех тысяч саженцев сосны.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» началась в Подмосковье 9 сентября и продлится до конца месяца. Ее проводят в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес». На сегодняшний день в Московской области уже высадили более 26 тысяч молодых деревьев.

0 0 0 0 0 0