Подмосковье 04 сентября 2023, 16:44 Команда дзюдоистов из Лобни заняла 3-е место на турнире на Кубок губернатора Фото: администрация Лобни

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Команда из Лобни завоевала третье место в финале турнира по дзюдо на Кубок губернатора Московской области. Соревнования прошли 2 сентября.

Результаты показали спортсмены МБУ ДО СШ «Академия спорта» и клуба дзюдо «Брандком-Мастерс».

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В весе 55 килограммов третье место занял Валерий Зражевский. В категории 73 килограмма бронзу завоевал Аршалуйс Акопян. Лучшим в весе 73 килограмма стал Павел Харламов.

В Лобне при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева большое внимание уделяется развитию спорта. На данный момент ведутся работы по реконструкции стадиона «Труд» с зоной для воркаута и многофункциональной площадкой.

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